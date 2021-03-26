Как королева красоты Новодвинска до последнего верила в любовь, пока её не обезглавил сожитель

На днях в Новодвинске, Архангельская область, произошла трагедия — недалеко от дома было найдено тело Ольги Шляминой. Бывшей королеве нанесли несколько ударов ножом, а затем обезглавили. По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего сожителя Ольги, от которого она попыталась уйти к другому. Но ревнивый мужчина не смог этого допустить и убил возлюбленную.

Фото © ВКонтакте / Ольга Шлямина

К своим 33 годам у Ольги за плечами было ужа два неудачных брака, но она не планировала всю жизнь оставаться одна. Семь лет назад она познакомилась с Вячеславом, который показался ей идеальным мужчиной. Так всё и было — он ухаживал за девушкой и проявлял собственнические нотки, которые интриговали молодую маму. Но позже такое поведение начало перерастать в агрессию, и Вячеслав стал поднимать руку на Ольгу, пишут "Плохие новости".

Фото © ВКонтакте / Ольга Шлямина

Опасаясь за свою жизнь и жизнь сына, женщина решила уйти от возлюбленного. Но тот принялся корить себя и извиняться, отчего сердце Ольги дрогнуло, и она вернулась к Вячеславу. Вот только это стало ошибкой — ревность и собственничество мужчины никуда не делись. Немалую роль в такой неровной семейной динамике играла и разница в возрасте — Ольга была младше сожителя на семь лет. Ситуация ухудшилась, когда молодая мама приняла участие в местном конкурсе красоты и выиграла, приковав к себе взгляды сотен мужчин.

Фото © ВКонтакте / Ольга Шлямина

Ольга искала выхода из катастрофических отношений, ведь она всего лишь хотела простого женского счастья — чтобы дома её окружали счастливый сын и любящий муж. "Семья, любовь и верность", "Утро в любящей семье — всегда доброе", — мечтательно писала она на своей страничке во "ВКонтакте". Поэтому, когда на работе королеве красоты начал выказывать знаки внимания обаятельный коллега, она решила, что вот он — шанс на светлое будущее.

Фото © ВКонтакте / Ольга Шлямина

Но Вячеслав узнал о конкуренте и, не подав вида, пригласил Ольгу на прогулку — подышать свежим воздухом и поговорить по душам. Все знали, что молодая мама обожает природу, особенно лес, который располагался недалеко от её дома. Она часто выкладывала оттуда фото, хвалясь очередным уловом — найденными грибами или ягодами. Именно туда и повёл возлюбленную Вячеслав. Там он и напал на неё, а после спрятал её тело в сугробе, присыпав снегом.

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