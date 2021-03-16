Охота на ведьм: что заставило талантливого парня взять молоток и забить до смерти прохожего в Москве
Друзья утверждают, что Никита вёл себя как обычный парень, вот только мало кто из них имеет такое хобби.
Фото © Соцсети
Сегодня ночью на западе столицы произошла трагедия — 24-летний Никита Воробьёв, который приехал из Санкт-Петербурга в Москву к другу, напал на прохожего, который показался ему представителем нечистой силы. Парень повалил мужчину на снег, пиная ногами, а затем нанёс несколько ударов молотком. Пострадавший погиб на месте, а преступник скрылся в ближайшем доме, где его и обнаружила полиция.
Фото © Соцсети
Никита утверждал, что увидел ведьму, которую нужно было изгнать, и вёл себя неадекватно, поэтому ему была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Известно, что парень уже состоял на учёте у психиатра, но друзья утверждают, что в эти новости сложно поверить, ведь Никита мало чем отличался от других молодых людей. Он всегда был энергичным и бойким, к тому же со школы серьёзно занимался спортом — американским футболом, даже состоял в юниорской сборной России.
Фото © Соцсети
В жизни Никиты всё было пропитано любовью к кинематографу — он снимал короткие ролики для души и на заказ, а среди его клиентов были и модные клубы, как, например, "Грибоедов". Он хорошо разбирался в теме и преподавал детям в местной киношколе, рассказывая про операторскую работу и монтаж. Парень часто ходил на вечеринки, откуда выкладывал потом смонтированные клипы собственного производства.
Фото © Соцсети
Сделал пару фоток школы, в которой работаю. Ребят, приводите своих киндеров и подростков на первое бесплатное занятие. Для раскрытия ребёнка в будущем очень пригодится. Нас ничто не отличает от звёзд — это факт! Только практика!
Фото © Соцсети
Соответствуя образу жителя культурной столицы, Никита также увлекался литературой, философией и психологией. А в последнее время его стала интересовать и эзотерика. Парень слушал русский и американский рэп и даже пробовал что-то записывать сам, но особого успеха в этом не добился. Зато граффити у него получались очень неплохие, под одним из них в "Инстаграме" его друг подписал: "Ты сумасшедший, но талантливый, ***".
"Мои личности"
Фото © Соцсети
У "обычного молодого человека" Никиты порой появлялись странные порывы. Он репостил на свою стену шутки о том, как самоизоляция сводит его с ума, а затем выкладывал странные граффити с числом 801, в которых сложно было усмотреть смысл или глубокий посыл. А в "Инстаграме" парень на полном серьёзе поделился снимком блокнота, в котором были изображены его личности.
Выбор редакции
Лайф узнал о состоянии двухлетней малышки из Москвы, в которую вцепилась и покусала овчарка
Заключённые устроили бунт в московском СИЗО-5 "Водник"
Маму признали виновной в совращении мальчиков, которые оставались с ночёвкой у её 11-летней дочери
Песков: Отставки губернаторов не будут зависеть от исхода выборов в Госдуму
Песков назвал легитимным и не противоречащим законам Украины референдум 2014 года в Крыму
Комментариев: 0