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Категорий: 18

Насмерть забивший прохожего молотком "охотник на ведьм" оказался шизофреником

Парня доставили на допрос в следственный отдел.

16 марта 2021, 11:42

Никиту Воробьёва ведут на допрос. Видео © LIFE

Как стало известно Лайфу, 24-летний житель Санкт-Петербурга Никита Воробьёв, забивший прохожего в Москве молотком, состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом "шизофрения".

Сейчас парня доставили в Никулинский следственный отдел, его допросят. Завтра же суд примет решение о том, арестовывать ли молодого человека.

Никита Воробьёв. Фото © Соцсети

Никита Воробьёв. Фото © Соцсети

Напомним, в ночь на 16 марта на западе Москвы Воробьёв напал на случайного прохожего, увидев в лице того ведьму, которую нужно было изгнать. Он повалил мужчину на снег, пиная ногами, и нанёс несколько ударов молотком. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

Охотился на нечистую силу: в Москве мужчина насмерть забил молотком прохожего — видео 18+

Охотился на нечистую силу: в Москве мужчина насмерть забил молотком прохожего — видео 18+

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве отец-бизнесмен вновь похитил дочь экс-возлюбленной вопреки решению суда. На этот раз из-за радикальных методов мужчине может грозить серьёзный срок.

Охота на ведьм: что заставило талантливого парня взять молоток и забить до смерти прохожего в Москве

Охота на ведьм: что заставило талантливого парня взять молоток и забить до смерти прохожего в Москве

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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