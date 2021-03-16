Насмерть забивший прохожего молотком "охотник на ведьм" оказался шизофреником
Парня доставили на допрос в следственный отдел.
Никиту Воробьёва ведут на допрос. Видео © LIFE
Как стало известно Лайфу, 24-летний житель Санкт-Петербурга Никита Воробьёв, забивший прохожего в Москве молотком, состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом "шизофрения".
Сейчас парня доставили в Никулинский следственный отдел, его допросят. Завтра же суд примет решение о том, арестовывать ли молодого человека.
Никита Воробьёв. Фото © Соцсети
Напомним, в ночь на 16 марта на западе Москвы Воробьёв напал на случайного прохожего, увидев в лице того ведьму, которую нужно было изгнать. Он повалил мужчину на снег, пиная ногами, и нанёс несколько ударов молотком. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве отец-бизнесмен вновь похитил дочь экс-возлюбленной вопреки решению суда. На этот раз из-за радикальных методов мужчине может грозить серьёзный срок.
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