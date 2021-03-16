Чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с героином в Москве
Лыжница хотела сбыть наркотические вещества.
Анна Орловская. Фото © Соцсети
В Москве задержали 26-летнюю чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую, у которой изъяли семь свёртков героина общей массой 3,74 грамма. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что наркотическое вещество спортсменка приобрела у некоего Александра. Она планировала, как обычно, сбыть героин, но не успела — правоохранители поймали девушку на Рублёвском шоссе.
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Орловская призналась, что не в первый раз покупала наркотики у мужчины. Часть она оставляла себе, а часть распространяла с помощью закладок. Употребляет девушка в общей сложности около года. Следователи возбудили уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали музыканта известной кавер-группы с крупной партией наркотиков. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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