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Чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с героином в Москве

Лыжница хотела сбыть наркотические вещества.

16 марта 2021, 11:20
<p>Анна Орловская. Фото © Соцсети</p>

Анна Орловская. Фото © Соцсети

В Москве задержали 26-летнюю чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую, у которой изъяли семь свёртков героина общей массой 3,74 грамма. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что наркотическое вещество спортсменка приобрела у некоего Александра. Она планировала, как обычно, сбыть героин, но не успела — правоохранители поймали девушку на Рублёвском шоссе.

Выдал белый нос: Лайф узнал подробности задержания звезды шоу "Пацанки" с наркотиками в центре Москвы

Выдал белый нос: Лайф узнал подробности задержания звезды шоу "Пацанки" с наркотиками в центре Москвы

Орловская призналась, что не в первый раз покупала наркотики у мужчины. Часть она оставляла себе, а часть распространяла с помощью закладок. Употребляет девушка в общей сложности около года. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали музыканта известной кавер-группы с крупной партией наркотиков. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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