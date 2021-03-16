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В Якутии предложили создать базу тиктокеров на одном из "дальневосточных гектаров"

В основном на них занимаются сельским хозяйством и строительством домов.

16 марта 2021, 11:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На одном из "дальневосточных гектаров" в Якутии могут построить базу тиктокеров. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Якутии в декабре предлагали создать базу тиктотеров. Я не знаю, что это, но знаю, что это популярная сейчас штука", — сказал он на пресс-конференции в рамках онлайн-форума "ProДФО".

Среди популярных проектов Чекунков также отметил школу каратэ на Курильских островах и центр иппотерапии, где лошади помогают детям.

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Однако же большинство получателей "дальневосточных гектаров" занимаются на них малым сельским хозяйством (более 40%), а также строительством собственных домов (38%).

Однако не всем по душе оказывается популярная соцсеть. Ранее Пакистан присоединился к числу стран, где TikTok оказался под запретом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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