В Якутии предложили создать базу тиктокеров на одном из "дальневосточных гектаров"
В основном на них занимаются сельским хозяйством и строительством домов.
Фото © Pixabay
На одном из "дальневосточных гектаров" в Якутии могут построить базу тиктокеров. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Якутии в декабре предлагали создать базу тиктотеров. Я не знаю, что это, но знаю, что это популярная сейчас штука", — сказал он на пресс-конференции в рамках онлайн-форума "ProДФО".
Среди популярных проектов Чекунков также отметил школу каратэ на Курильских островах и центр иппотерапии, где лошади помогают детям.
Однако же большинство получателей "дальневосточных гектаров" занимаются на них малым сельским хозяйством (более 40%), а также строительством собственных домов (38%).
Однако не всем по душе оказывается популярная соцсеть. Ранее Пакистан присоединился к числу стран, где TikTok оказался под запретом.
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