В ещё одной стране запретили TikTok

Пакистанское телекоммуникационное управление в ближайшее время заблокирует доступ к социальной сети TikTok по решению суда. Об этом заявил журналистам в четверг представитель регулятора Хуррам Мехран, передают местные СМИ. Сервис оказался под санкциями из-за непристойного, по меркам страны, контента.

Отметим, что до последнего времени TikTok оставался одним из наиболее скачиваемых приложений в Пакистане после "Вотсапа" и "Фейсбука".

К слову, скандалы с блокировкой "Тиктока" в мире происходят регулярно. К примеру, в январе доступ к сервису частично приостановили в Италии после гибели ребёнка из-за челленджа с удушением. В Индии аналогичное решение было продиктовано политикой: решение заблокировать TikTok и ещё 58 китайских приложений последовало за сообщениями о гибели 20 индийских военных на границе с КНР.

Регулярные претензии к "Тиктоку" предъявляет и руководство США. В Вашингтоне уверены, что приложение может быть связано с китайскими властями и умеет следить за пользователями.

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