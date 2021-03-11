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В ещё одной стране запретили TikTok

Сервис оказался под санкциями из-за непристойного, по местным меркам, контента.

11 марта 2021, 15:10

Фото © Pixabay

Пакистанское телекоммуникационное управление в ближайшее время заблокирует доступ к социальной сети TikTok по решению суда. Об этом заявил журналистам в четверг представитель регулятора Хуррам Мехран, передают местные СМИ. Сервис оказался под санкциями из-за непристойного, по меркам страны, контента.

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Отметим, что до последнего времени TikTok оставался одним из наиболее скачиваемых приложений в Пакистане после "Вотсапа" и "Фейсбука".

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К слову, скандалы с блокировкой "Тиктока" в мире происходят регулярно. К примеру, в январе доступ к сервису частично приостановили в Италии после гибели ребёнка из-за челленджа с удушением. В Индии аналогичное решение было продиктовано политикой: решение заблокировать TikTok и ещё 58 китайских приложений последовало за сообщениями о гибели 20 индийских военных на границе с КНР.

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Регулярные претензии к "Тиктоку" предъявляет и руководство США. В Вашингтоне уверены, что приложение может быть связано с китайскими властями и умеет следить за пользователями.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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