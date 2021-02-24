Девочка чуть не погибла, проглотив магнитные шарики из-за видео в TikTok

В Воронеже девятилетняя девочка чуть не погибла после того, как проглотила 12 магнитных шариков. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Воронежской области.

"Девятилетняя жительница Воронежа едва не погибла, снимая ролик для социальной сети TikTok. Имитируя пирсинг на языке, девочка проглотила магнитные шарики, которые вызвали прободение кишечника", — говорится в сообщении.

Девочка поступила в больницу 31 января в тяжёлом состоянии, с жалобами на постоянные резкие боли в животе и рвоту. Её направили на рентген. Увидев инородные тела, врачи провели сложную операцию. Шарики извлекли, вызванные ими разрывы в кишечнике зашили.

На восстановительное лечение ребёнку потребовалось более трёх недель. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Ранее Лайф писал о четырёхлетнем ребёнке, из чьего желудка врачи извлекли 20 магнитных шариков.

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