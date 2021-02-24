В Швейцарии назвали "Спутник V" хитом, работающим на престиж России
Журналисты напомнили, что эффективность препарата подтверждена научно.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Российская вакцина "Спутник V" — экспортный хит, который увеличивает международный престиж страны. Об этом написали в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung.
Авторы материала подробно раскрыли преимущества "Спутника V" перед другими, в частности перед вакцинами от Biontech/Pfizer и Moderna. Они указали на эффективность препарата, подтверждённую авторитетным Lancet. А также доступность для широких масс населения из-за цены около $10.
В то же время журналисты считают, что вакцинация в самой России идёт медленно.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что считает полностью обоснованным применение в стране российской вакцины "Спутник V".
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