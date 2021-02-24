Российские туристы завезли с Мальдив лихорадку денге

Российские туристы снова завезли с Мальдивских островов в Новосибирск лихорадку денге. С неприятным "сюрпризом" домой сибиряки вернулись в январе, сообщил на оперативном совещании 24 февраля руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— После подведения итогов заболеваемости за январь мы выяснили, что у нас есть очередные случаи завоза лихорадки денге. Жители города Новосибирск отдыхали на Мальдивах, их укусили комары, — пояснил глава ведомства.

Благодаря своевременной диагностике внутреннего распространения лихорадки удалось избежать, отметил Щербатов. Он не стал уточнять конкретное число случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в Турции появились особо опасные комары, которые переносят и лихорадку денге, и вирус Зика.

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