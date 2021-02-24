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Российские туристы завезли с Мальдив лихорадку денге

Во время отдыха их укусили переносчики этого смертельно опасного заболевания – комары.

24 февраля 2021, 14:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российские туристы снова завезли с Мальдивских островов в Новосибирск лихорадку денге. С неприятным "сюрпризом" домой сибиряки вернулись в январе, сообщил на оперативном совещании 24 февраля руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— После подведения итогов заболеваемости за январь мы выяснили, что у нас есть очередные случаи завоза лихорадки денге. Жители города Новосибирск отдыхали на Мальдивах, их укусили комары, — пояснил глава ведомства.

Благодаря своевременной диагностике внутреннего распространения лихорадки удалось избежать, отметил Щербатов. Он не стал уточнять конкретное число случаев заболевания.

Россиянам рассказали, как не заболеть лихорадкой денге на отдыхе за границей

Россиянам рассказали, как не заболеть лихорадкой денге на отдыхе за границей

Ранее сообщалось, что в Турции появились особо опасные комары, которые переносят и лихорадку денге, и вирус Зика.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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