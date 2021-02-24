Никогда не был ловеласом: Режиссёр прокомментировал выдвинутое Депардье обвинение в изнасиловании

Французский актёр, а с недавнего времени и россиянин Жерар Депардье вовсе не ловелас или дамский угодник. Об этом заявил кинопродюсер и режиссёр Арно Фрилле, комментируя выдвинутые в адрес артиста обвинения в изнасиловании.

Арно Фрилле. Фото © Didier Baverel / WireImage

"Это очень печально и омрачает жизнь артистов, на имени и славе которых пытается нажиться для своей славы и пользы шоу-бизнес. Репутация Депардье никогда не отличалась имиджем ловеласа или дамского угодника", — сказал он в беседе с каналом "360".

Режиссёр отметил, что во всплывшей истории нет ничего нового. По его словам, то, что объявили в СМИ, — это продолжение старой истории, а предъявление подобных обвинений не отменяет принципов презумпции невиновности. По его мнению, запуск этой процедуры совершенно не оправдан, ведь в деле нет ни одной новой детали.

Лайф напоминает, что обвинения против актёра Жерара Депардье были выдвинуты 16 декабря 2020 года, а сами события якобы произошли в 2018 году. Имя пострадавшей не называется, но, согласно её словам, актёр изнасиловал её в своём парижском особняке 7 и 13 августа. В 2019 году следствие по делу было прекращено за неимением улик.

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