Чехия оказалась на грани "тотальной катастрофы" из-за коронавируса

Чехия оказалась на грани тотальной катастрофы из-за пандемии коронавируса, число заражённых растёт "драматически быстро", заявил после заседания правительства премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Такой ситуации, как сейчас, у нас ещё не было, она чрезвычайно серьёзная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растёт число больных коронавирусом, находящихся в реанимации и подключённых к аппаратам ИВЛ", — сказал Бабиш.

Он подтвердил появление в стране южноафриканской мутации коронавируса. По словам премьера, крематорий в Карловых Варах не успевает сжигать тела погибших. Кабмин намерен обсудить ситуацию с медиками, профсоюзами и оппозицией. Вечером правительство соберётся на очередное экстренное заседание. Бабиш добавил, что о возобновлении занятий в школах с 1 марта не может быть и речи.

Согласно данным Минздрава Чехии, за минувшие сутки в республике выявлено 15 672 новых случая ковида. Больше заражённых за сутки с начала пандемии в стране регистрировалось только 6 января. Общее число больных в республике превышает 127 тысяч человек, из которых 6817 госпитализированы.

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