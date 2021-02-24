Президент Киргизии заявил, что эффективность российской вакцины от ковида признаётся мировым сообществом

Президент Киргизии — о российской вакцине от ковида. Видео: © LIFE

Президент РФ Владимир Путин встретился со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Российский лидер подчеркнул, что Москва и дальше будет поддерживать Бишкек, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса.

"Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией, и я хотел бы выразить удовлетворение тем, что вам удаётся сделать в этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшать количество новых случаев заражения", — сказал Путин.

В республике уже зарегистрирована российская вакцина "Спутник V". Жапаров отметил, что эффективность и безопасность этого российского препарата признаются со стороны мирового сообщества.

"Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения", — отметил киргизский лидер.

Напомним, 23 февраля российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" официально зарегистрировали в Киргизии. Об этом сообщил Минздрав республики.

Авторы