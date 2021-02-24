"Максимальный результат": японцы оценили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

Японский аналитик Кадзухиро Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса, признав высокую эффективность "Спутника V". Его статья опубликована на портале Yahoo News Japan.

Фудзи напомнил, что эффективность российского препарата подтверждена на уровне 92%. По мнению эксперта, Токио стоит рассмотреть возможность применения "Спутника V" в среднесрочной перспективе.

В комментариях к статье пользователи выразили солидарность с аналитиком.

"Я считаю, что Россия получила максимальный результат, несмотря на ограниченный бюджет"; "Необходимо отбросить предрассудки — неважно, где произведена вакцина. Должны быть научные доказательства, и Японии следует создать систему оценки вакцин официальными исследовательскими органами"; "Ещё до коронавируса Россия принимала меры в отношении атипичной пневмонии и других инфекций, поэтому "Спутнику V" доверять можно", — отметили японцы.

По мнению ещё одного пользователя, разработка вакцины — важнейшая задача исследований для защиты своих войск, поэтому Россия, учитывая опыт холодной войны, обладает богатыми умениями в этой сфере.

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