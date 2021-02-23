Академик РАН оценил опасность симбиоза коронавируса и гриппа
По мнению специалиста, сейчас масочный режим отменять нельзя.
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Россия может столкнуться с двумя эпидемиями — коронавируса и гриппа — одновременно, как защититься от инфекций, объяснил академик РАН иммунолог Валерий Черешнев.
Специалист напомнил, что в феврале самый разгар сезона гриппа, но россияне пока этого не замечают, видимо, потому, что идёт лёгкий штамм вируса.
"А если "симбиоз" коронавирусной инфекции и гриппа? Дай бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое — январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнём свободно", — приводит слова академика "Радио Sputnik".
Черешнев добавил, что есть только одна причина, по которой россиян до сих пор не накрыло волной гриппа, — это масочный режим. Его отмену специалист считает крайне несвоевременной, ведь "коронавирус чуть-чуть отошёл, но грипп не дремлет".
Ранее иммунолог Ирина Ярцева назвала главные отличия коронавируса от гриппа.
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