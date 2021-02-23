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Эксперт ВОЗ: Пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года

Он отметил, что худший сценарий позади.

23 февраля 2021, 19:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пандемия коронавирусной инфекции завершится в начале 2022 года. Такое мнение высказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", — приводит слова эксперта телеканал DR.

При этом Клюге считает, что коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, но потребность в ограничениях к началу следующего года отпадёт. Эксперт уточнил, что это только прогноз, так как никто не может на 100% предсказать, как будет развиваться ситуация.

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Ранее эксперт ВОЗ, замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков спрогнозировал, что мир проживёт в текущем режиме, связанном с пандемией коронавируса, ещё год. По его мнению, пока все не получат иммунитет тем или иным способом, переболев или вакцинировавшись, ситуация не изменится.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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