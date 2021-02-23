Эксперт ВОЗ: Пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года
Он отметил, что худший сценарий позади.
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Пандемия коронавирусной инфекции завершится в начале 2022 года. Такое мнение высказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", — приводит слова эксперта телеканал DR.
При этом Клюге считает, что коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, но потребность в ограничениях к началу следующего года отпадёт. Эксперт уточнил, что это только прогноз, так как никто не может на 100% предсказать, как будет развиваться ситуация.
Ранее эксперт ВОЗ, замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков спрогнозировал, что мир проживёт в текущем режиме, связанном с пандемией коронавируса, ещё год. По его мнению, пока все не получат иммунитет тем или иным способом, переболев или вакцинировавшись, ситуация не изменится.
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