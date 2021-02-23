МИД Украины назвал сроки отключения страны от единой электросети с Россией и Белоруссией

Украина планирует интегрировать свою электросеть в европейскую систему, отсоединившись от единой сети с Россией и Белоруссией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", — заявил Кулеба.

По мнению Кулебы, этот шаг поможет энергобезопасности Украины, Литвы и Европы в целом.

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