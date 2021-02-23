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Зеленский подписал указ о выходе из двух соглашений СНГ по воздушному пространству

Договоры были заключены почти сразу после распада СССР.

23 февраля 2021, 18:09
<p>Фото © Volodmyr Tarasov / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images</p>

Фото © Volodmyr Tarasov / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из двух соглашений о воздушном пространстве, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств. Текст опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что Киев выйдет из Соглашения о гражданской авиации и использовании воздушного пространства от 25 декабря 1991 года, которое было подписано в Минске. Также покинет ташкентское Соглашение об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.

Указ вступает в силу с момента подписания. Главе МИД Украины необходимо будет уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о принятом решении.

Напомним, с 2014 года страна начала постепенный выход из состава СНГ.

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Так, ранее страна покинула соглашение СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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