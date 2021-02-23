Зеленский подписал указ о выходе из двух соглашений СНГ по воздушному пространству
Договоры были заключены почти сразу после распада СССР.
Фото © Volodmyr Tarasov / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из двух соглашений о воздушном пространстве, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств. Текст опубликован на сайте главы государства.
Отмечается, что Киев выйдет из Соглашения о гражданской авиации и использовании воздушного пространства от 25 декабря 1991 года, которое было подписано в Минске. Также покинет ташкентское Соглашение об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.
Указ вступает в силу с момента подписания. Главе МИД Украины необходимо будет уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о принятом решении.
Напомним, с 2014 года страна начала постепенный выход из состава СНГ.
Так, ранее страна покинула соглашение СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.
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