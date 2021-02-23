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Категорий: 18

Запрещённые на Украине телеканалы объединились в медиахолдинг

Учредителями нового ООО стали 100 человек.

23 февраля 2021, 18:07
<p>Фото © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire

Три телеканала, на которые Украина наложила санкции ("112 Украина", NewsOne и ZIK), объединились в медиахолдинг "Новости", об этом заявил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.

"Запрещённая "тройка Медведчука" <...> натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", — отметил глава Минкульта в своём телеграм-канале.

Учредителями ООО "Медиахолдинг "Новости" стали сто человек, добавил Ткаченко. По его словам, все они "скинулись по одной гривне", таким образом, уставной капитал новой организации составляет 100 гривен.

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Три телеканала объединились 18 февраля, спустя буквально две недели после блокировки. По мнению министра культуры, это попытка найти юридические способы, чтобы запустить попавшее под санкции вещание.

Напомним, что три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций президента Владимира Зеленского. После этого решения стало известно, что украинская оппозиция инициирует процедуру импичмента главы государства. В Кремле отметили, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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