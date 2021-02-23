Запрещённые на Украине телеканалы объединились в медиахолдинг

Три телеканала, на которые Украина наложила санкции ("112 Украина", NewsOne и ZIK), объединились в медиахолдинг "Новости", об этом заявил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.

"Запрещённая "тройка Медведчука" <...> натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", — отметил глава Минкульта в своём телеграм-канале.

Учредителями ООО "Медиахолдинг "Новости" стали сто человек, добавил Ткаченко. По его словам, все они "скинулись по одной гривне", таким образом, уставной капитал новой организации составляет 100 гривен.

Три телеканала объединились 18 февраля, спустя буквально две недели после блокировки. По мнению министра культуры, это попытка найти юридические способы, чтобы запустить попавшее под санкции вещание.

Авторы