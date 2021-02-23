Почти килограмм бриллиантов изъяли у пассажира в аэропорту Баку — видео

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Почти килограмм бриллиантов обнаружили в вещах одного из прилетевших из Турции пассажиров в аэропорту Баку. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

"В ходе досмотра в большой картонной коробке, принадлежащей гражданину, были обнаружены алмазы разного размера — 16 полиэтиленовых пакетиков, спрятанных от таможенного контроля в красной сумке между личными вещами", — рассказали в ведомстве.

Общий вес найденных у контрабандиста драгоценных камней составлял 4,5 тысячи карат или 948 граммов.

А в Британии пограничники нашли почти тонну кокаина в партии бананов. Стоимость наркотиков оценивается приблизительно в 76 миллионов фунтов стерлингов (почти 104 миллиона долларов).

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