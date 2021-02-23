"Маховик раскручивается": Эксперт рассказал, когда ждать наступления ВСУ в Донбассе
По словам Андрея Марочко, украинские военные уже усилили обстрелы населённых пунктов в регионе.
Украинские военные. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Украинские войска наращивают интенсивность обстрелов территории непризнанных республик Донбасса. Это, а также ещё ряд обстоятельств свидетельствуют о том, что Киев готовится начать наступление на Донецк и Луганск. Произойти это может весной, когда сойдёт снег, считает ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Однако эксперт не исключает, что это может случиться и раньше.
"Всё зависит от воли западных кураторов, которые, не особо скрываясь, напрямую руководят Украиной. По нашим разведданным, на территории Украины иностранные военные советники и инструкторы действительно готовят их вооружённые силы к боям внутри городов. Среди них много профи: некоторые прошли Ирак, Афганистан, Сирию, Африку", — отметил в интервью МК Марочко.
Он подчеркнул, что если в Донбассе и вспыхнут с новой силой боевые действия, то это будет уже совершенно иной конфликт, чем тот, что был в 2014–2015 годах.
"Один из сценариев — по лекалам Карабахского конфликта. Тогда Баку застал врасплох армию республики Нагорного Карабаха и армянских добровольцев. Особенно беспилотниками. И украинская армия сейчас активно изучает этот опыт. Плюс те же иностранные инструкторы делают упор именно на дроны", — подытожил офицер ЛНР.
Напомним, что ещё в ноябре 2019 года в Киеве разработали пять сценариев по возвращению Донбасса. Однако в Кремле напомнили слова президента России Владимира Путина о том, что РФ не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Такое заявление глава государства озвучил ранее в ходе закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ.
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