"Маховик раскручивается": Эксперт рассказал, когда ждать наступления ВСУ в Донбассе

Украинские войска наращивают интенсивность обстрелов территории непризнанных республик Донбасса. Это, а также ещё ряд обстоятельств свидетельствуют о том, что Киев готовится начать наступление на Донецк и Луганск. Произойти это может весной, когда сойдёт снег, считает ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Однако эксперт не исключает, что это может случиться и раньше.

"Всё зависит от воли западных кураторов, которые, не особо скрываясь, напрямую руководят Украиной. По нашим разведданным, на территории Украины иностранные военные советники и инструкторы действительно готовят их вооружённые силы к боям внутри городов. Среди них много профи: некоторые прошли Ирак, Афганистан, Сирию, Африку", — отметил в интервью МК Марочко.

Он подчеркнул, что если в Донбассе и вспыхнут с новой силой боевые действия, то это будет уже совершенно иной конфликт, чем тот, что был в 2014–2015 годах.

"Один из сценариев — по лекалам Карабахского конфликта. Тогда Баку застал врасплох армию республики Нагорного Карабаха и армянских добровольцев. Особенно беспилотниками. И украинская армия сейчас активно изучает этот опыт. Плюс те же иностранные инструкторы делают упор именно на дроны", — подытожил офицер ЛНР.

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