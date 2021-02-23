Пьяные пассажиры обматерили попутчиков и устроили драку с полицейскими в самолёте — видео

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Пьяные пассажиры рейса Новосибирск — Москва устроили дебош на борту самолёта и подрались с полицейскими, которые попытались их вывести из лайнера. Инцидент произошёл рано утром 23 февраля в аэропорту Толмачёво.

Двое приятелей перед рейсом выпили лишнего, что проявилось на борту. Мужчины начали агрессивно разговаривать с членами экипажа и нецензурно выражаться в адрес других пассажиров. Успокоить буйных товарищей не удалось, поэтому их попросили покинуть самолёт. выводить их пришлось сотрудникам полиции. Но тут пассажиры решили помериться силами со стражами порядка.

"Животное, ты что так себя ведёшь?! Из-за чего дёрнул моего товарища?" — обращается на видео один из дебоширов к полицейскому и толкает его.

Мужчину поддержал его приятель и тоже набросился на правоохранителей. В итоге дебоширов скрутили и проводили в отдел. На 35-летних жителей Новосибирска завели уголовное дело за публичное оскорбление и применение насилия в отношении полицейских. На них также завели протокол о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что пассажиры-безмасочники устроили массовую драку на борту самолёта. Полиции пришлось применить электрошокер.

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