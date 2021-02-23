Москвич засудил Минфин за попытку посадить его из-за "шпионской" радионяни

Житель Зеленограда Денис Кабрера отсудил у Минфина компенсацию за незаконное преследование по абсурдному уголовному делу о продаже "шпионского" устройства — китайской радионяни. Об этом сообщает МК со ссылкой на решение Зеленоградского суда.

Против молодого отца возбудили уголовное дело в 2019 году после того, как он выставил на продажу радионяню — две китайские видеокамеры, напоминающие лампочку. Следователи сочли устройство шпионским, но Останкинский суд полностью оправдал Кабреру. Тогда он подал иск к Минфину с требованием компенсации за незаконное преследование. Суд встал на его сторону, но вместо требуемых 300 тысяч рублей истец получит лишь 10 тысяч рублей.