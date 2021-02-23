Москвич засудил Минфин за попытку посадить его из-за "шпионской" радионяни
Молодой отец требовал 300 тысяч рублей за уголовное преследование.
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Житель Зеленограда Денис Кабрера отсудил у Минфина компенсацию за незаконное преследование по абсурдному уголовному делу о продаже "шпионского" устройства — китайской радионяни. Об этом сообщает МК со ссылкой на решение Зеленоградского суда.
Против молодого отца возбудили уголовное дело в 2019 году после того, как он выставил на продажу радионяню — две китайские видеокамеры, напоминающие лампочку. Следователи сочли устройство шпионским, но Останкинский суд полностью оправдал Кабреру. Тогда он подал иск к Минфину с требованием компенсации за незаконное преследование. Суд встал на его сторону, но вместо требуемых 300 тысяч рублей истец получит лишь 10 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что жителя Липецкой области оштрафовали на 20 тысяч рублей за перепродажу PlayStation, которая позволяет запускать пиратские игры.
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