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Москвич засудил Минфин за попытку посадить его из-за "шпионской" радионяни

Молодой отец требовал 300 тысяч рублей за уголовное преследование.

23 февраля 2021, 16:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Житель Зеленограда Денис Кабрера отсудил у Минфина компенсацию за незаконное преследование по абсурдному уголовному делу о продаже "шпионского" устройства — китайской радионяни. Об этом сообщает МК со ссылкой на решение Зеленоградского суда.

Против молодого отца возбудили уголовное дело в 2019 году после того, как он выставил на продажу радионяню — две китайские видеокамеры, напоминающие лампочку. Следователи сочли устройство шпионским, но Останкинский суд полностью оправдал Кабреру. Тогда он подал иск к Минфину с требованием компенсации за незаконное преследование. Суд встал на его сторону, но вместо требуемых 300 тысяч рублей истец получит лишь 10 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что жителя Липецкой области оштрафовали на 20 тысяч рублей за перепродажу PlayStation, которая позволяет запускать пиратские игры.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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