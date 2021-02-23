В России замедлился резкий рост цен на новостройки, но это ненадолго
Эксперты ожидают увеличения средней стоимости жилья на 7–9%.
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Российский рынок новостроек впал в стагнацию после резкого роста цен и высокого спроса на фоне недорогой ипотеки. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает такую ситуацию временной и ожидает подорожания первичной недвижимости по итогам 2021 года.
Средняя стоимость нового жилья в 16 крупнейших городах страны в феврале достигла 89 700 рублей за 1 кв. м. Это прирост на 0,6% относительно января и на 15,7% относительно аналогичного периода 2020 года. Аналитики связывают стагнацию с тем, что ажиотаж на рынке постепенно снижается, но девелоперы продолжают активно строить новое жильё. Попов ожидает, что ситуация вскоре изменился. Он прогнозирует увеличение средней стоимости жилья в этом году на 7–9%.
"Ключевым драйвером спроса становится желание уже не успеть купить по льготной ипотеке, а успеть купить, пока не подорожало ещё сильнее", — объяснил он "Коммерсанту".
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