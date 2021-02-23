Мощный взрыв прогремел при столкновении поезда с грузовиком в США — видео
Не менее пяти вагонов с нефтепродуктами сошли с рельсов.
Видео © Twitter / KCENNews
Мощный взрыв прогремел при столкновении перевозившего нефтепродукты поезда с грузовым автомобилем в американском штате Техас. Страшное ДТП произошло в районе города Камерон.
В результате столкновения не менее пяти вагонов с нефтепродуктами сошли с рельсов. Над местом ЧП клубится чёрный дым, а пламя от пожара поднимается на десятки метров. В местной полиции сообщили, что водитель грузовика выжил. Информации о пострадавших нет. Полиция эвакуирует жителей ближайших домов и просит людей избегать места происшествия.
Ранее на Техас обрушились экстремальные холода и мощные снегопады, оставив без света и тепла свыше четырёх миллионов человек. Средняя температура в штате опускалась до минус 26 градусов. Всего из-за непогоды скончалось 58 человек, в том числе и 11-летний Кристиан, семья которого подала судебный иск на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний ERCOT.
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