Мощный взрыв прогремел при столкновении поезда с грузовиком в США — видео

В результате столкновения не менее пяти вагонов с нефтепродуктами сошли с рельсов. Над местом ЧП клубится чёрный дым, а пламя от пожара поднимается на десятки метров. В местной полиции сообщили, что водитель грузовика выжил. Информации о пострадавших нет. Полиция эвакуирует жителей ближайших домов и просит людей избегать места происшествия.