Американцы массово начали верить в теорию заговора об искусственном снеге в США
Её сторонники уверены, что фальшивые осадки являются делом рук Билла Гейтса.
Сильнейшие снегопады и аномальные холода обрушились на несколько штатов Америки и оставили сотни тысяч их жителей без света и тепла. Особо впечатлительные нашли неожиданное объяснение рекордным осадкам. Пользователи соцсетей начали распространять видеоролики, в которых утверждается, будто выпавший снег — это "созданная правительством фальшивка".
Captioned for accessibility.— Erin 🌈 (@Erinattentive) February 22, 2021
I sent it to a deaf friend and thought I'd share my edit for if anyone else needed it. pic.twitter.com/IfWy6oXSxe
Сторонников теории заговора об искусственном снеге больше всего в штате Техас, наиболее пострадавшем от непогоды. По их мнению, фальшивые осадки являются делом рук американской элиты, в частности Билла Гейтса. Некоторые американцы пытаются доказать свою теорию с помощью различных опытов.
I am living for the morons down in Texas that think the snow storm was a plot by Bill Gates and the democrats and that the snow is fake pic.twitter.com/JQWO7WOjcq— B.W. Carlin (@BaileyCarlin) February 22, 2021
Так, в одном из роликов американка подносит слепленный снежок к свече, и на том остаётся чёрный след. Другая девушка проделывает тот же трюк с зажигалкой и обращается к Гейтсу со словами: "Спасибо за попытку нас обмануть, сказав, что это настоящий снег". Ещё один сторонник теории заговора утверждает, что в микроволновой печи снег начнёт искриться. По его мнению, такой снег содержит частицы металла.
"Фейсбук" уже пометил многие из таких видео как содержащие ложную информацию. При этом в поисковых трендах остаются популярными запросы "искусственный снег" и "солнце Билла Гейтса".
Напомним, из-за непогоды и экстремальных холодов, обрушившихся на Техас на этой неделе, свыше четырёх миллионов человек остались без света и тепла. Средняя температура в штате опускалась до минус 26 градусов. Всего из-за непогоды скончалось 58 человек, в том числе и 11-летний Кристиан, семья которого подала судебный иск на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний ERCOT.
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