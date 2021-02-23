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Американцы массово начали верить в теорию заговора об искусственном снеге в США

Её сторонники уверены, что фальшивые осадки являются делом рук Билла Гейтса.

23 февраля 2021, 07:03

Сильнейшие снегопады и аномальные холода обрушились на несколько штатов Америки и оставили сотни тысяч их жителей без света и тепла. Особо впечатлительные нашли неожиданное объяснение рекордным осадкам. Пользователи соцсетей начали распространять видеоролики, в которых утверждается, будто выпавший снег — это "созданная правительством фальшивка".

Сторонников теории заговора об искусственном снеге больше всего в штате Техас, наиболее пострадавшем от непогоды. По их мнению, фальшивые осадки являются делом рук американской элиты, в частности Билла Гейтса. Некоторые американцы пытаются доказать свою теорию с помощью различных опытов.

Так, в одном из роликов американка подносит слепленный снежок к свече, и на том остаётся чёрный след. Другая девушка проделывает тот же трюк с зажигалкой и обращается к Гейтсу со словами: "Спасибо за попытку нас обмануть, сказав, что это настоящий снег". Ещё один сторонник теории заговора утверждает, что в микроволновой печи снег начнёт искриться. По его мнению, такой снег содержит частицы металла.

"Фейсбук" уже пометил многие из таких видео как содержащие ложную информацию. При этом в поисковых трендах остаются популярными запросы "искусственный снег" и "солнце Билла Гейтса".

В Техасе полностью восстановили электроснабжение после аномального похолодания

В Техасе полностью восстановили электроснабжение после аномального похолодания

Напомним, из-за непогоды и экстремальных холодов, обрушившихся на Техас на этой неделе, свыше четырёх миллионов человек остались без света и тепла. Средняя температура в штате опускалась до минус 26 градусов. Всего из-за непогоды скончалось 58 человек, в том числе и 11-летний Кристиан, семья которого подала судебный иск на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний ERCOT.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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