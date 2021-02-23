Немецкие пивоваренные компании оказаались на грани разорения из-за коронавируса
За несколько месяцев локдауна промышленникам пришлось просто вылить миллионы литров пива.
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Немецкие пивовары бьют тревогу: из-за коронавирусных ограничений в их стране они массово теряют продукцию, а сотни компаний по производству пива оказались на грани разорения. С таким заявлением к властям Германии обратилось Объединение немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB).
"Уже четыре месяца все рестораны, пабы, бары и гостиницы закрыты. Конца второго локдауна, который действует с начала ноября 2020 года, не видно. Пивная промышленность всегда была ближайшим партнёром гастрономии и поэтому особенно сильно пострадала от закрытия. С ограничениями и вытекающим из этого крахом рынка разливного пива пивоварни теряют значительную часть своей экономической основы изо дня в день. Товары на миллионы евро, срок годности которых подходил к концу, просто пришлось уничтожить", — говорится в открытом письме.
Отмечается, что данное заявление подписали около 300 пивоваренных компаний, которые производят до 95% всего пива в Германии.
Промышленники призывают власти срочно оказать поддержку отрасли, иначе многим предприятиям, чья история насчитывает по несколько столетий, придёт конец.
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