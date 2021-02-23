Немецкие пивоваренные компании оказаались на грани разорения из-за коронавируса

Немецкие пивовары бьют тревогу: из-за коронавирусных ограничений в их стране они массово теряют продукцию, а сотни компаний по производству пива оказались на грани разорения. С таким заявлением к властям Германии обратилось Объединение немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB).

"Уже четыре месяца все рестораны, пабы, бары и гостиницы закрыты. Конца второго локдауна, который действует с начала ноября 2020 года, не видно. Пивная промышленность всегда была ближайшим партнёром гастрономии и поэтому особенно сильно пострадала от закрытия. С ограничениями и вытекающим из этого крахом рынка разливного пива пивоварни теряют значительную часть своей экономической основы изо дня в день. Товары на миллионы евро, срок годности которых подходил к концу, просто пришлось уничтожить", — говорится в открытом письме.