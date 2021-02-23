Полиция Грузии с помощью перцового газа задержала главу партии Саакашвили Нику Мелию
Он проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.
Видео © "Рустави 2"
Полиция Грузии задержала Нику Мелию, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Михаилом Саакашвили. Как сообщает телеканал "Рустави 2", для этого в офис, где он укрывался с соратниками, пришлось пустить перцовый газ.
Отмечается, что политик отказывался добровольно покидать здание, а активисты партии забаррикадировали двери и окна кабинета, где он находился. Всего в ходе операции было задержано не менее десяти человек. Также есть пострадавшие, сейчас на месте работает скорая помощь.
На прошлой неделе Тбилисский городской суд санкционировал задержание Мелии за неуплату залога в размере 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. В тот же день правоохранители пришли его задержать, но тогда им помешали сторонники "Единого национального движения".
Решение суда вызвало крупный политический кризис в Грузии. Премьер-министр страны Георгий Гахария ушёл в отставку из-за разногласий с командой по этой теме. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили. 89 парламентариев из 91 выразили доверие его кандидатуре.
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