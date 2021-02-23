Полиция Грузии с помощью перцового газа задержала главу партии Саакашвили Нику Мелию

Полиция Грузии задержала Нику Мелию, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Михаилом Саакашвили. Как сообщает телеканал "Рустави 2", для этого в офис, где он укрывался с соратниками, пришлось пустить перцовый газ.

Отмечается, что политик отказывался добровольно покидать здание, а активисты партии забаррикадировали двери и окна кабинета, где он находился. Всего в ходе операции было задержано не менее десяти человек. Также есть пострадавшие, сейчас на месте работает скорая помощь.

На прошлой неделе Тбилисский городской суд санкционировал задержание Мелии за неуплату залога в размере 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. В тот же день правоохранители пришли его задержать, но тогда им помешали сторонники "Единого национального движения".

Решение суда вызвало крупный политический кризис в Грузии. Премьер-министр страны Георгий Гахария ушёл в отставку из-за разногласий с командой по этой теме. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили. 89 парламентариев из 91 выразили доверие его кандидатуре.

Авторы