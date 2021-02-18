Премьер Грузии ушёл в отставку из-за разногласий с командой
Теперь правящей партии предстоит предложить новую кандидатуру, которую должен утвердить парламент.
Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. Он заявил, что причиной послужили его разногласия с командой по поводу ареста председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.
"К сожалению, из-за того что я не смог договориться с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность", — сказал Гахария.
Это встретили аплодисментами в "Едином национальном движении", признав своей победой. Теперь все члены правительства получили приставку и.о. Правящая партия "Грузинская мечта" должна выдвинуть нового премьера. Утверждаться кандидатура будет через парламент.
Что касается Мелии, его два дня назад лишили депутатской неприкосновенности. Депутата обвиняют в организации беспорядков и антироссийских акций в июне 2019 года.
Напомним, Генпрокуратура Грузии назвала мятежом протесты в Тбилиси, которые вспыхнули летом 2019 года.
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