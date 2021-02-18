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Премьер Грузии ушёл в отставку из-за разногласий с командой

Теперь правящей партии предстоит предложить новую кандидатуру, которую должен утвердить парламент.

18 февраля 2021, 08:11
<p>Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE</p>

Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. Он заявил, что причиной послужили его разногласия с командой по поводу ареста председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

"К сожалению, из-за того что я не смог договориться с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность", — сказал Гахария.

Это встретили аплодисментами в "Едином национальном движении", признав своей победой. Теперь все члены правительства получили приставку и.о. Правящая партия "Грузинская мечта" должна выдвинуть нового премьера. Утверждаться кандидатура будет через парламент.

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Что касается Мелии, его два дня назад лишили депутатской неприкосновенности. Депутата обвиняют в организации беспорядков и антироссийских акций в июне 2019 года.

Напомним, Генпрокуратура Грузии назвала мятежом протесты в Тбилиси, которые вспыхнули летом 2019 года.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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