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Категорий: 18

В Общественной палате предложили учредить в России новый праздник

Там считают, что отмечать его можно 7 апреля.

18 февраля 2021, 08:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Общественной палате предложили ввести в России новый праздник, а именно — День здорового образа жизни. Об этом пишет RT. В ОП отметили, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости сформировать тягу к ЗОЖ у граждан страны.

"В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом", — говорится в тексте обращения к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

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Ранее Лайф рассказывал, что только 20% сторонников ЗОЖ соблюдают спортрежим и правильное питание.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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