Москвичей предупредили о надвигающейся "барической пиле"
В День защитника Отечества в городе выпадет до трети месячной нормы осадков.
В предстоящие праздники в Москве ожидаются похолодание и резкие колебания атмосферного давления. О надвигающейся на столицу "барической пиле" горожан предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение выходных и праздничных дней москвичей ждёт "барическая пила". За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба — 747, 756, 746", — сказал Тишковец в беседе с РИА "Новости".
По словам синоптика, колебания атмосферного давления скажутся на самочувствии метеозависимых. Согласно прогнозу, в День защитника Отечества в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков, усилится ветер, а также возможны метели. Днём столбики термометров покажут -12…-17 градусов.
Зима не на шутку разбушевалась почти на всей территории России. В Москве из-за сильнейших снегопадов высота сугробов превысила полметра. На полную расчистку улиц и вывоз снега из столицы потребуется пять суток. В Приэльбрусье на горнолыжную трассу сошла мощная лавина после продолжительных снегопадов, из-за угрозы схода новых лавин закрыли шесть кавказских курортов. А на Сахалине лавина накрыла ехавшую на вызов машину скорой помощи.
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