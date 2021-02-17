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Москвичей предупредили о надвигающейся "барической пиле"

В День защитника Отечества в городе выпадет до трети месячной нормы осадков.

17 февраля 2021, 11:05

В предстоящие праздники в Москве ожидаются похолодание и резкие колебания атмосферного давления. О надвигающейся на столицу "барической пиле" горожан предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение выходных и праздничных дней москвичей ждёт "барическая пила". За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба 747, 756, 746", — сказал Тишковец в беседе с РИА "Новости".

По словам синоптика, колебания атмосферного давления скажутся на самочувствии метеозависимых. Согласно прогнозу, в День защитника Отечества в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков, усилится ветер, а также возможны метели. Днём столбики термометров покажут -12…-17 градусов.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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