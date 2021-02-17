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Мгновенная карма. Мужчина, сбитый на остановке на севере Москвы, переходил дорогу на красный — видео

Пострадавший был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга и перелом рёбер.

17 февраля 2021, 10:40

Момент ДТП на севере Москвы, где автомобиль протаранил остановку.

Видео © LIFE

Момент аварии на автобусной остановке по улице Дыбенко на севере Москвы сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как под колёсами легковушки оказался пешеход-нарушитель: мужчина перешёл с противоположной стороны улицы на красный сигнал светофора за несколько секунд до ДТП.

В пресс-службе столичного Департамента транспорта заявили, что пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга" и подозрением на перелом рёбер.

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Ранее Лайф сообщал, как в Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corolla сбил женщину с коляской, которая незадолго до этого сделала ему замечание.

А 12 февраля на западе Москвы водитель такси не справился с управлением и сбил мужчину на пешеходном переходе. На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах ДТП видно, что пострадавшего отбросило на несколько метров.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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