Мгновенная карма. Мужчина, сбитый на остановке на севере Москвы, переходил дорогу на красный — видео

Момент ДТП на севере Москвы, где автомобиль протаранил остановку. Видео © LIFE

Момент аварии на автобусной остановке по улице Дыбенко на севере Москвы сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как под колёсами легковушки оказался пешеход-нарушитель: мужчина перешёл с противоположной стороны улицы на красный сигнал светофора за несколько секунд до ДТП.

В пресс-службе столичного Департамента транспорта заявили, что пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга" и подозрением на перелом рёбер.

Ранее Лайф сообщал, как в Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corolla сбил женщину с коляской, которая незадолго до этого сделала ему замечание.

А 12 февраля на западе Москвы водитель такси не справился с управлением и сбил мужчину на пешеходном переходе. На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах ДТП видно, что пострадавшего отбросило на несколько метров.

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