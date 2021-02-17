Мгновенная карма. Мужчина, сбитый на остановке на севере Москвы, переходил дорогу на красный — видео
Пострадавший был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга и перелом рёбер.
Момент ДТП на севере Москвы, где автомобиль протаранил остановку.
Видео © LIFE
Момент аварии на автобусной остановке по улице Дыбенко на севере Москвы сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как под колёсами легковушки оказался пешеход-нарушитель: мужчина перешёл с противоположной стороны улицы на красный сигнал светофора за несколько секунд до ДТП.
В пресс-службе столичного Департамента транспорта заявили, что пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга" и подозрением на перелом рёбер.
Ранее Лайф сообщал, как в Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corolla сбил женщину с коляской, которая незадолго до этого сделала ему замечание.
А 12 февраля на западе Москвы водитель такси не справился с управлением и сбил мужчину на пешеходном переходе. На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах ДТП видно, что пострадавшего отбросило на несколько метров.
Выбор редакции
Москвичей предупредили о надвигающейся "барической пиле"
Четыре года — за шесть смертей. В Приморье вынесли приговор виновнику страшного ДТП
В МВД рассказали о новых уловках мошенников: скрываются под номерами полиции
Россиянам объяснили, почему не стоит вкладываться в биткоины
Появилось страшное видео, где похищенная отцом арабская принцесса рассказала об ужасах заключения
Комментариев: 0