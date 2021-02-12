Таксист на большой скорости сбил пешехода на западе Москвы — видео
Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы".
Видео © LIFE
В Москве водитель такси не справился с управлением и сбил мужчину на пешеходном переходе. На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах ДТП видно, что пострадавшего отбросило на несколько метров.
"Такси двигалось по Мичуринскому проспекту в направлении МКАД в первой полосе движения. Водитель не учёл погодных условий и скоростной режим, не справился с управлением и наехал на пешехода", — сообщили в столичном Дептрансе.
ДТП с участием автомобиля такси произошло сегодня утром. Пострадавшего мужчину доставили на скорой в больницу. Врачи поставили ему предварительный диагноз "сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы".
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