Таксист на большой скорости сбил пешехода на западе Москвы — видео

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В Москве водитель такси не справился с управлением и сбил мужчину на пешеходном переходе. На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах ДТП видно, что пострадавшего отбросило на несколько метров.

"Такси двигалось по Мичуринскому проспекту в направлении МКАД в первой полосе движения. Водитель не учёл погодных условий и скоростной режим, не справился с управлением и наехал на пешехода", — сообщили в столичном Дептрансе.

ДТП с участием автомобиля такси произошло сегодня утром. Пострадавшего мужчину доставили на скорой в больницу. Врачи поставили ему предварительный диагноз "сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле таксист сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе, а затем отругал её за то, что она "попала под колёса", и уехал.

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