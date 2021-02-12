На турецком телеканале показали прогноз расширения влияния Анкары на Крым и Кубань

Турецкий государственный телеканал TRT-1 показал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары в мире к 2050 году. Проанализировали возможности страны специалисты американской компании Stratfor.

Согласно прогнозу, за следующие десятилетия Турция расширит сферу своего влияния на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, части республик бывшего СССР и некоторые регионы России. Так, на карте в зоне интересов страны оказались республики Северного Кавказа, Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская и Астраханская области, Калмыкия и части других регионов на юге европейской части РФ.