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Пока без медалей на ЧМ: биатлонист Латыпов финишировал 10-м в спринте

В словенской Поклюке разыграли очередной комплект медалей мирового первенства.

12 февраля 2021, 14:56

Фото © AP / TASS

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира. Его результат — 24.41,1 (0 промахов). Серебро досталось Симону Детьё из Франции (отставание — 11,2 (0). А замкнул тройку лидеров ещё один француз — Эмильен Жаклен (+12,9 (1).

Лучший результат среди россиян показал Эдуард Латыпов, который финишировал десятым.

Завтра, 13 февраля, состоится женская спринтерская гонка. Начало в 16:30 (мск).

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ЧМ

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Мартин Понсилуома (Швеция): 24.41,1 (0 промахов)

2. Симон Детьё (Франция): +11,2 (0)

3. Эмильен Жаклен (Франция): +12,9 (1)

....

10. Эдуард Латыпов (Россия): +33,3 (1)

19. Матвей Елисеев (Россия): +1.01,6 (1)

26. Александр Логинов (Россия): +1.15,0 (2)

53. Антон Бабиков (Россия): +2.06,4 (1)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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