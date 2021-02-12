Пока без медалей на ЧМ: биатлонист Латыпов финишировал 10-м в спринте
В словенской Поклюке разыграли очередной комплект медалей мирового первенства.
Фото © AP / TASS
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира. Его результат — 24.41,1 (0 промахов). Серебро досталось Симону Детьё из Франции (отставание — 11,2 (0). А замкнул тройку лидеров ещё один француз — Эмильен Жаклен (+12,9 (1).
Лучший результат среди россиян показал Эдуард Латыпов, который финишировал десятым.
Завтра, 13 февраля, состоится женская спринтерская гонка. Начало в 16:30 (мск).
ЧМ
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Мартин Понсилуома (Швеция): 24.41,1 (0 промахов)
2. Симон Детьё (Франция): +11,2 (0)
3. Эмильен Жаклен (Франция): +12,9 (1)
....
10. Эдуард Латыпов (Россия): +33,3 (1)
19. Матвей Елисеев (Россия): +1.01,6 (1)
26. Александр Логинов (Россия): +1.15,0 (2)
53. Антон Бабиков (Россия): +2.06,4 (1)
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