Пока без медалей на ЧМ: биатлонист Латыпов финишировал 10-м в спринте

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира. Его результат — 24.41,1 (0 промахов). Серебро досталось Симону Детьё из Франции (отставание — 11,2 (0). А замкнул тройку лидеров ещё один француз — Эмильен Жаклен (+12,9 (1).