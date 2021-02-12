Романтикой и не пахнет: в UFC 14 февраля за пояс будут разрывать друг друга бывшие друзья

33-летний боец Камару Нигерийский Кошмар Усман провёл в топовом американском промоушене 12 поединков, продемонстрировав стопроцентный результат.

В предыдущем выступлении, состоявшемся прошлым летом, Камару схлестнулся в клетке с официальным обладателем титула "самый лучший засранец" Хорхе Масвидалем. Безусловно, от этого боя ждали гораздо большего, но яркий и зрелищный Хорхе действовал в этом поединке крайне беззубо, уныло проиграв чемпиону. Куда веселее для зрителей сложился бой Усмана с Колби Ковингтоном. Лютые ненавистники друг друга устроили в клетке пекло, завершившееся для любимца Дональда Трампа и патриота США техническим нокаутом в пятом раунде. Ранее нигериец решениями судей одолел Демиана Майю, Рафаэла дус Анжуса и бывшего чемпиона Тайрона Вудли.

Гилберт Бёрнс (19-3-0) после победы над всё тем же унылым Вудли получил статус претендента № 1 и должен был подраться с Камару ещё в 2020 году, но несколько переносов боя по тем или иным причинам в итоге выдвинули это противостояние на День святого Валентина.

Бразилец по прозвищу Дуриньо идёт на победной серии из шести поединков, где в списке поверженных им атлетов значатся такие имена, как Демиан Майя, Гуннар Нельсон и уже покинувший организацию сибиряк Алексей Кунченко.

Бёрнс, как и большинство его соотечественников, ярко выраженный джитсер, чьей сильной стороной является возня в партере. Но окажется ли это действенным против физически крепкого и техничного борца? Нигерийский Кошмар, как никто другой, сейчас в этом бизнесе выжимает все соки из своего борцовского бэкграунда, жертвуя в угоду результату зрелищностью. Наблюдать за Камару в клетке не самое приятное зрелище, учитывая, что видим мы в его исполнении исключительно возню в клинче и партере. И, пожалуй, всё… Если только это не межклассовое противостояние "Белой Америки" и BLM.

Но всё же шансы увидеть 14 февраля Усмана не прагматиком с холодной головой, а желающим разорвать на части своего соперника монстром у болельщиков есть.

Известно, что Камару и Гилберт долгие годы тренировались в одном зале, проведя в общей сложности более 200 раундов спарринга. Бойцы не просто тренировались вместе, но и дружили… Но впоследствии нигериец решил сменить тренировочный кэмп. Естественно, разругавшись при этом со всей своей уже бывшей командой и тренерами. И, как зачастую бывает в подобных ситуациях, Бёрнс должен преподать отщепенцу жизненный урок, а Усман, наоборот, доказать, что, уйдя, он стал сильнее… В общем, классика жанра!

Авторы