Убойный Гран-при в Bellator: протеже Фёдора Емельяненко проведёт первую защиту титула

На данный момент титулом чемпиона владеет Вадим Немков (12-2-0). Протеже Фёдора Емельяненко завоевал пояс в августе прошлого года, нокаутировав во втором раунде Райана Бейдера (27-6-0). Оба бойца примут участие в турнире. Так как американец сохранит за собой статус чемпиона в тяжёлом весе, не исключено, что в момент проведения Гран-при промоушен разыграет временный пояс.

Помимо Немкова и Бейдера в восьмёрке примут участие ещё шесть топов, пять из которых в разные годы являлись звёздами UFC. В первую очередь это многократный экс-претендент на пояс чемпиона в среднем весе Йоэль Ромеро (13-5-0).

43-летний Солдат Бога проиграл три предыдущих боя в восьмиугольнике, но, несмотря на отрицательный результат, остаётся одним из самых опасных бойцов на планете, обладающих нокаутирующим ударом. Однако куда больше динамита в кулаках его соперника по Гран-при Энтони Джонсона (22-6-0).

Рамбл 16 из 22 побед одержал нокаутами, и практически любое попадание со стороны американца гарантирует соперникам объятия Морфея… Безусловно, это противостояние самое жаркое в Гран-при.

Противником Немкова станет уже хорошо известный ему Фил Дэвис (22-5-0).

Соперники встречались в ноябре 2018 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал россиянин. После памятного поединка ветеран UFC и Bellator никому больше не проигрывал, идя на победной серии из трёх боёв. Победители этих двух четвертьфиналов разыграют между собой путёвку в финал Гран-при.

В другой сетке турнира вышеупомянутый Райан Бейдер встретится в клетке с экс-чемпионом UFC Лиото Мачидой, которому однажды проигрывал — в 2012 году.

Было это давно, с того времени много воды утекло, и сейчас 42-летний Дракон, возможно, главный аутсайдер восьмёрки.

Последней четвертьфинальной парой станут дебютант Bellator Довлетджан Ягшимурадов (18-5-1) и ещё один ветеран UFC — Кори Андерсон (14-5-0). Без сомнений, для экс-чемпиона АСА этот старт самый важный в жизни, и непосредственно в этом бою туркменский спортсмен имеет прекрасные шансы заявить о себе и как минимум пробиться в полуфинал.

Глядя в целом на две сетки Гран-при, можно предположить, что экс-чемпиону в полутяжёлом весе из США Райану Бейдеру созданы максимально удобные условия для прохождения в финал и в то же время очень жёсткие для действующего обладателя пояса из России. Как ни крути, но Вадим Немков — это не тот чемпион, о котором мог бы мечтать Скотт Кокер. Староосколец немногословен, не знает английского и, самое главное, абсолютно не медийный. Что греха таить, даже многие бойцы Bellator до сих пор не знают его имени. И проведение данного турнира — это возможность скинуть с трона нелюбимого чемпиона и посадить на него кого-то более выгодного для промоушена. Правда, смеху будет, если им станет Ягшимурадов…

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