Хочется больше денег: зачем УЕФА новый формат Лиги чемпионов

Какие изменения ждут Лигу чемпионов?

55 ассоциаций УЕФА уже дали своё согласие на изменение формата, однако окончательное решение будет принято в апреле. Лига чемпионов станет абсолютно другой. Вот какие новшества ждут турнир.

Число участников основного раунда возрастёт с 32 до 36.

Турнир будет проходить по швейцарской системе, т.е. без выбывания. Сейчас же команды разделены по группам, где в плей-офф проходят лучшие.

Начиная со второго тура пары соперников будут отбираться по схеме, чтобы между собой встречались участники, набравшие равное количество очков.

Клубы сыграют как минимум 10 матчей с разными соперниками. В настоящий момент команды на групповом этапе проводят по шесть встреч.

В 1/8 финала напрямую выйдут лучшие восемь команд основного раунда, ещё восемь мест разыграют команды, которые займут места с 9-го по 24-е. Оставшиеся 12 вылетают.

Дополнительные четыре места в турнире получат клубы из Англии, Испании, Италии и Германии.

Это будет девятилетний проект, который планируют запустить в 2024 году, а завершится он в 2033-м. К тому времени как раз закончатся все действующие спонсорские контракты.

Почему решили реформировать Лигу чемпионов?

УЕФА просто побоялся, что топ-клубы создадут отдельную Суперлигу, о которой уже давно ведутся разговоры. Ведь гранды европейского футбола негодуют из-за действующего формата ЛЧ. Клубы, которые не попадают в турнир, лишаются огромных денег, а новая Суперлига могла бы решить этот щепетильный вопрос.

Ещё одна причина — это опять деньги. В новой Лиге чемпионов количество матчей вырастет с 125 до 225, а значит, больше денег от спонсоров, телевизионных трансляций и реализации билетов. Конечно, для фанатов это большой праздник, но что делать командам из топ-чемпионатов, у которых и так график напряжённый? Ответа на это пока никто не получил.

Что новый формат значит для России?

Несмотря на все нововведения, УЕФА не собирается отказываться от рейтинга команд, а значит, таблица коэффициентов продолжит существовать. Именно по ней страны получают квоту участников в еврокубки. После провальных выступлений наших команд напрямую в сезоне-2021/2022 мы будем делегировать в ЛЧ только победителя РПЛ, ещё один клуб начнёт борьбу с третьего квалификационного раунда.

Нашим клубам в ближайшие годы нужно исправить ситуацию, иначе имеется риск, что мы даже не попадём напрямую в новый формат ЛЧ.

Что говорят о новом формате ЛЧ?

Делать богатые клубы ещё богаче, когда при этом бедные будут беднеть ещё сильнее, — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам Леонид Федун Владелец "Спартака"

Должна быть какая-то солидарность, а не всё для богатых. Должны думать и о клубах, которые нуждаются в финансировании и у которых есть перспектива сформироваться в крепкие коллективы и участвовать в этом турнире. В любом случае Лига чемпионов не должна быть элитарной. Этого я больше всего не хочу. Иначе получается, что все другие клубы будут подбирать то, что останется от этих элит. Это было бы против спорта и футбола Вячеслав Колосков Почётный президент РФС

Для зрителей интереснее смотреть "Бавария" — "Барселона", чем "Бавария" — "Дюделанж", поэтому здесь также сходятся спортивный и коммерческий компоненты. Швейцарская система, в принципе, хорошо подходит и уместна. Это поднимет интерес к турниру. Понятно, что есть риски для российских клубов, но мы за последние 10 лет редко выходили из группы. И в рамках новой организации и формата мы можем оказаться на обочине Анатолий Воробьёв Бывший генеральный секретарь РФС

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