"IBU выходит за рамки решения CAS": СБР требует разрешить использовать своё название на ЧМ
Заявление Союза биатлонистов России было опубликовано на сайте организации.
Фото © СБР
СБР направил письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU), в котором выразил своё несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия "Союз биатлонистов России", а также цветного логотипа организации в модифицированном виде — без изображения государственного флага России.
"Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда, по сути, нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований, — говорится в заявлении. — Более того, уже есть прецеденты — в январе 2021 года проводился чемпионат мира по гандболу, и там международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России, на котором также присутствуют цвета флага нашей страны.
Также отмечается, что СБР провёл юридическую экспертизу, и заключение специалистов подтвердило позицию российской стороны.
Чемпионат мира проходит сейчас в словенском Поклюке.
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