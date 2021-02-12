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Малкин шикарным броском пробил Варламова и помог "Питтсбургу" избежать третьего поражения кряду

Евгений набрал седьмое очко в текущем сезоне.

12 февраля 2021, 06:46

Фото © Twitter / Pittsburgh Penguins

В Нью-Йорке состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Питтсбург Пингвинз" в буллитной серии вырвал победу у "Айлендерс" — 4:3. Одним из героев встречи стал российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин. Именно его точный бросок за 18 секунд до финальной сирены заставил в третий раз за вечер капитулировать голкипера островитян Семёна Варламова и подарил "Питтсбургу" шанс на благоприятный исход поединка.

Для Малкина эта шайба стала третьей в нынешнем сезоне. Всего в активе россиянина 7 (3+4) набранных очков в 12 проведённых встречах.

Также по голу в составе гостей забили Брайан Раст (12') и Зак Астон-Риз (28'). У "Айлендерс" заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас (6'), Жан-Габриэль Пажо (17', большинство) и Мэтью Барзал (54').

Победу же "Питтсбургу" принёс их капитан Сидни Кросби — единственный из пробивающих, реализовавший послематчевый буллит. Таким образом, "пингвины" берут реванш за поражение, которое островитяне нанесли команде Малкина пять дней назад с таким же счётом (4:3).

Регулярный чемпионат НХЛ

  • "Айлендерс" — "Питтсбург" — 3:4 Б (2:1; 0:1; 1:1; 0:0; 0:1)
  • "Флорида" — "Тампа" — 5:2 (1:0; 3:1; 1:1)
  • "Монреаль" — "Эдмонтон" — 0:3 (0:1; 0:1; 0:1)
  • "Чикаго" — "Коламбус" — 5:6 (0:1; 3:1; 2:4)
  • "Даллас" — "Каролина" — 3:5 (0:1; 3:2; 0:2)
  • "Ванкувер" — "Калгари" — 1:3 (0:1; 1:1; 0:1)
Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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