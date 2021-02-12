Сломана челюсть. Двукратного чемпиона "Формулы-1" сбила машина на велопрогулке
Фернандо Алонсо. Фото © ТАСС / AP
А ведь совсем скоро ему предстоит вернуться в "королевские гонки".
Двукратного чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1" Фернандо Алонсо сбила машина, когда он катался на велосипеде недалеко от своего дома в швейцарском Лугано. Об этом сообщает Би-би-си.
Отмечается, что у 39-летнего испанца, который в этом году возвращается в "королевские гонки", сломана челюсть. Спортсмена могут отвезти в столицу Швейцарии Берн, где есть специальное отделение, занимающееся подобными травмами.
Не исключено, что травма Алонсо не позволит ему начать сезон вовремя, ведь первый Гран-при в этом году пройдёт в Бахрейне в конце марта. А через месяц состоятся предсезонные тесты.
Напомним, знаменитый испанец примет участие в чемпионате 2021 года в составе команды "Альпин", созданной на базе "Рено". Его напарником станет француз Эстебан Окон. Зачем Алонсо в таком возрасте возвращается в гонки, читайте в материале Лайфа.