Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 февраля 2021, 03:18

Сломана челюсть. Двукратного чемпиона "Формулы-1" сбила машина на велопрогулке

Фернандо Алонсо. Фото © ТАСС / AP

Фернандо Алонсо. Фото © ТАСС / AP

А ведь совсем скоро ему предстоит вернуться в "королевские гонки".

Двукратного чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1" Фернандо Алонсо сбила машина, когда он катался на велосипеде недалеко от своего дома в швейцарском Лугано. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что у 39-летнего испанца, который в этом году возвращается в "королевские гонки", сломана челюсть. Спортсмена могут отвезти в столицу Швейцарии Берн, где есть специальное отделение, занимающееся подобными травмами.

Не исключено, что травма Алонсо не позволит ему начать сезон вовремя, ведь первый Гран-при в этом году пройдёт в Бахрейне в конце марта. А через месяц состоятся предсезонные тесты.

Гонщик Мазепин будет выступать в "Формуле-1" без флага и гимна России
Гонщик Мазепин будет выступать в "Формуле-1" без флага и гимна России

Напомним, знаменитый испанец примет участие в чемпионате 2021 года в составе команды "Альпин", созданной на базе "Рено". Его напарником станет француз Эстебан Окон. Зачем Алонсо в таком возрасте возвращается в гонки, читайте в материале Лайфа.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Фернандо Алонсо
  • Формула-1
  • В мире
  • ДТП
  • Происшествия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar