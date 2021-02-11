Стала известна стоимость приглашения в социальную сеть Clubhouse

В последнее время возросла популярность социальной сети Clubhouse, и российские пользователи начали активно регистрироваться в ней. Правда, попасть туда можно только по приглашению, чем воспользовались предприимчивые граждане.

Стоимость инвайта варьируется от 200 до двух тысяч рублей. Как сообщил ТАСС руководитель маркетинговых проектов Avito Иван Чулков, всего сейчас доступно около 100 предложений. За день пользователи совершили 336 запросов в поисках доступа.

Соцсеть состоит из "клубов" и "комнат", в которых происходит голосовое общение исключительно в режиме реального времени. Любой пользователь может создать беседу, о ней получат уведомление все его подписчики и смогут присоединиться. Далее по цепочке приглашение к разговору получат фолловеры присоединившихся. Запускается цепная реакция, онлайн-собрания обрастают участниками.

Человеку, создавшему минимум три "комнаты", разрешается организовать "клуб" после одобрения модератором. В настройках можно сделать общение публичным, приватным или доступным только участникам определённого сообщества.

Соцсеть Clubhouse обрела бешеную популярность после того, как в ней выступил миллиардер и изобретатель Илон Маск. Он ещё и анонсировал это мероприятие у себя в "Твиттере". Следом за ним на вопросы ответил Марк Цукерберг. После этого в соцсети начали регистрироваться знаменитости, например Опра Уинфри, Джаред Лето и другие. Среди российских пользователей там засветились актёр Михаил Галустян, художник Покрас Лампас, управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян.

Пока что приложение доступно только в AppStore. При этом в социальной сети нет никакой модерации, текстовых комментариев или лайков, разговор ведётся в режиме реального времени, что затрудняет отслеживание потенциально опасной информации. Запрет записи обеспечивает конфиденциальность и недоказуемость прозвучавших сообщений. Это уже насторожило мировое сообщество. В частности, в Китае 8 февраля соцсеть была заблокирована, следует из данных мониторинговой организации GreatFire.

Ранее стало известно, что Instagram введёт вечные баны аккаунтов за оскорбления в личных сообщениях.

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