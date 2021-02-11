Россиянам объяснили, как бесплатно проверить свой кредитный рейтинг
Показатель даёт возможность банку оценить надёжность заёмщика.
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Проверить свой кредитный рейтинг, по которому банки оценивают надёжность и платёжеспособность заёмщика, можно несколькими способами, в том числе бесплатно. Об этом рассказал заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка "Открытие" Виталий Украинский.
По его словам, самый простой вариант — сделать это через портал "Госуслуги", воспользовавшись разделом "Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история".
Аналитик отметил, что запросить кредитный рейтинг можно также в бюро кредитных историй. Они бесплатно предоставляют сведения два раза в год в электронном виде и один раз на бумаге. Также есть возможность получить информацию в банке, но в этом случае услуга предоставляется за деньги.
"Кредитный рейтинг, который рассчитывают в бюро кредитных историй, измеряется в баллах. Он позволяет банку оценить платёжеспособность заёмщика, а также самому заёмщику понять то, как бюро оценивает его платёжеспособность", — пояснил Виталий Украинский в интервью агентству "Прайм".
Он добавил, что по количеству баллов финансовая организация узнаёт для себя степень рисков в случае предоставления кредита клиенту — от очень низкой до очень высокой.
Ранее банкир оценил шансы россиян улучшить свою кредитную историю.
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