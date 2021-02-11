Instagram введёт вечные баны аккаунтов за оскорбления в личных сообщениях

Instagram будет навсегда блокировать аккаунты пользователей за оскорбления в личных сообщениях, об этом сообщается в блоге социальной сети.

"Наши правила против языка вражды не допускают нападений на людей на основании их защищаемых характеристик, включая расу или религию. Мы принимаем меры всякий раз, когда узнаем о разжигании ненависти, и постоянно совершенствуем наши средства обнаружения, чтобы быстрее находить их", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в период с июля по сентябрь прошлого года соцсеть приняла меры по шести с половиной миллионам разжигающих ненависть сообщений.

Согласно новым правилам, пользователь, оскорбляющий собеседника, сначала получит временную блокировку, а если его поведение повторится — пожизненный бан. Кроме того, будут забанены юзеры, которые создают дополнительные страницы для обхода блока.

Компания также заявила, что разрабатывает новые средства контроля, которые помогут своевременно выявлять контент оскорбительного характера в личных сообщениях.

Ранее TikTok ввёл функцию, ограничивающую распространение недостоверного видеоконтента.

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