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"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу и повторила уникальное достижение "Барселоны"

Победный гол забил Бенжамен Павар.

11 февраля 2021, 22:15
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/lewy_official/status/1359969325184999424/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lewy_official</a></p>

Фото © Twitter / lewy_official

Футбольный клуб "Бавария" во второй раз в истории выиграл клубный чемпионат мира. В финальном матче турнира, проходившего в Катаре, немецкая команда обыграла мексиканский "Тигрес" со счётом 1:0.

Победный гол на 59-й минуте забил французский защитник "Баварии" Бенжамен Павар. Таким образом, красные повторили уникальное достижение "Барселоны", став обладателями всех возможных трофеев в сезоне: чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и вот теперь клубного чемпионата мира.

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Впервые данный титул покорился "Баварии" в 2013 году. Тогда в финале соперником немцев был марокканский клуб "Раджа".

Ранее Лайф рассказывал о недавних успехах российского полузащитника клуба "Монако" Александра Головина. Игрок национальной сборной забил хет-трик и заставил говорить о себе весь футбольный мир.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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