"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу и повторила уникальное достижение "Барселоны"

Футбольный клуб "Бавария" во второй раз в истории выиграл клубный чемпионат мира. В финальном матче турнира, проходившего в Катаре, немецкая команда обыграла мексиканский "Тигрес" со счётом 1:0.

Победный гол на 59-й минуте забил французский защитник "Баварии" Бенжамен Павар. Таким образом, красные повторили уникальное достижение "Барселоны", став обладателями всех возможных трофеев в сезоне: чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и вот теперь клубного чемпионата мира.

Впервые данный титул покорился "Баварии" в 2013 году. Тогда в финале соперником немцев был марокканский клуб "Раджа".

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