Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 февраля 2021, 01:15

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу и повторила уникальное достижение "Барселоны"

Фото © Twitter / lewy_official

Фото © Twitter / lewy_official

Победный гол забил Бенжамен Павар.

Футбольный клуб "Бавария" во второй раз в истории выиграл клубный чемпионат мира. В финальном матче турнира, проходившего в Катаре, немецкая команда обыграла мексиканский "Тигрес" со счётом 1:0.

Победный гол на 59-й минуте забил французский защитник "Баварии" Бенжамен Павар. Таким образом, красные повторили уникальное достижение "Барселоны", став обладателями всех возможных трофеев в сезоне: чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и вот теперь клубного чемпионата мира.

Хочется больше денег: зачем УЕФА новый формат Лиги чемпионов
Хочется больше денег: зачем УЕФА новый формат Лиги чемпионов

Впервые данный титул покорился "Баварии" в 2013 году. Тогда в финале соперником немцев был марокканский клуб "Раджа".

Ранее Лайф рассказывал о недавних успехах российского полузащитника клуба "Монако" Александра Головина. Игрок национальной сборной забил хет-трик и заставил говорить о себе весь футбольный мир.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Бавария
  • клубный чемпионат мира
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar