В России создадут единый реестр нуждающихся в жилье

В России создадут единый федеральный реестр нуждающихся в жилье граждан, которым государство обязано помочь. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой РФ.

Отмечается, что такая система позволит учитывать каждого льготника при планировании бюджета, а также поможет избежать ошибок в заявках и проконтролировать их исполнение.

В категорию граждан, нуждающихся в обеспечении жильём за счёт государства, входят пострадавшие от радиационных катастроф, вынужденные переселенцы, инвалиды, в том числе семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий.

Руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое Надежда Косарева отметила, что в настоящее время нет точных сведений обо всех гражданах, которым требуется поддержка. Учёт ведётся по регионам, и получить цифры в целом по стране весьма непросто. В рамках государственных и федеральных программ помощи ожидает 750 тысяч семей, всего же таких около четырёх миллионов. На обеспечение требуется примерно девять триллионов рублей.

По словам Косаревой, сейчас льготники ожидают квартиры по 20 лет. Необходимо снизить этот срок хотя бы до пяти лет, и создание единого реестра — один из шагов на пути к поставленной цели.

Член Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов добавил, что оцифровка данных о нуждающихся в жилье — разумное решение, ведь бумаги теряются, а заявка в электронном виде остаётся в базах.

Единый реестр делает процедуру обеспечения льготников прозрачной, он позволит соблюдать справедливую очередь и даст понимание, сколько средств нужно на это выделить, подчеркнул ещё один член комитета — Михаил Чернышёв.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продумать меры по выравниванию цен на жильё.

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