Мутко призвал поменять условия программы льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки стала эффективной временной мерой для поддержки населения и застройщиков в период пандемии, но в случае продления её параметры необходимо изменить. Об этом заявил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"Нужно исходить из того, что программа льготной ипотеки — одна из временных антикризисных мер поддержки спроса, которая работает в комплексе с другими мерами", — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Мутко пояснил, что в некоторых регионах страны цены на жильё увеличились до 20%, из-за чего выгода покупателей от льготной ипотеки просто свелась к нулю. Выигрывают только застройщики и банк, но никак не простые граждане. Глава компании "Дом.РФ" считает, что льготную ипотеку нужно скорректировать и продлевать её действие только в тех регионах, где сейчас нет такого роста цен и имеется неудовлетворённый спрос.

По мнению Мутко, если в регионах с существенным ростом цен на жильё прекратить действие программы льготной ипотеки, то застройщики сами начнут снижать стоимость квадратных метров.

Напомним, в России до 1 июля продлили программу льготной ипотеки. Согласно её условиям, в большинстве регионов граждане могут купить новое жильё стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос с 20 до 15%. Затем с предложением распространить программу льготных ипотечных кредитов на вторичное жильё выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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