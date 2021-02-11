Группировка с Украины обчистила банки в Москве на 300 млн: подбирают ключи к ячейкам
Один из подозреваемых попал в объектив камер видеонаблюдения.
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В Москве расследуют серию крупных краж из банковских ячеек. Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что преступники в общей сложности похитили из хранилищ около 300 миллионов рублей.
9 февраля в полицию обратился 35-летний Дмитрий А. и сообщил, что из двух его ячеек в банке "РМП" похитили один миллион 250 тысяч евро, 200 тысяч долларов, 10 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила более 146 миллионов рублей. В ходе расследования вскрылось ещё три похожих эпизода. Так, из банка "Агора" похитили 46 миллионов рублей (611 тысяч долларов, 122 тысячи евро, 20 тысяч рублей), "Ишбанка" — четыре миллиона рублей, Банка развития и модернизации промышленности — 142 миллиона рублей.
В серии краж подозревается организованная группировка, базирующаяся на Украине. Их целью являются мелкие частные банки, в депозитариях которых хранят крупные наличные средства в различных валютах. Банковские ячейки они открывают с помощью подбора ключей. Одного из участников группировки установили по камерам видеонаблюдения. Его также засекли на таможенном посту при въезде с Украины в Россию.
Ранее Лайф писал о сотруднице одного из банков в Башкирии Луизе Хайруллиной, которая украла 25 миллионов рублей и сбежала вместе с мужем и детьми. Семью задержали через месяц с небольшим. Оказалось, что в совершении преступления женщине помогал её супруг. В суде Хайруллина призналась в умышленном совершении кражи и объяснила свои действия тем, что хотела закрыть долги. Супругов признали виновными в хищении и краже и приговорили к пяти и шести годам колонии общего режима.
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