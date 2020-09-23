"Прошу строго не наказывать". Кассирша на суде объяснила, зачем украла у банка 25 миллионов

Обвиняемая в хищении более 25 миллионов рублей бывшая сотрудница одного из банков в Башкирии Луиза Хайруллина заявила, что пошла на преступление ради детей. Якобы семья была в тяжёлом положении из-за долгов. А потому попросила Салаватский городской суд не отправлять её за решётку.

— Образовались долги, хотела сохранить семью, долги закрыть и дальше продолжать... Ради детей только, ради будущего (совершила хищение. — Прим. Лайфа). Прошу меня строго не наказывать, меру пресечения избрать не связанную с лишением свободы, дать возможность воспитать детей, дать образование, — заявила в ходе заседания Хайруллина.

Но гособвинитель со своей стороны отметил, что приговор, не связанный с лишением свободы, не обеспечит целей наказания, потому запросил у суда для Хайруллиной наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима, а для её мужа — лишение свободы сроком на семь лет. Также в отношении обоих назначить по году ограничения свободы.