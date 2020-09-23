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"Прошу строго не наказывать". Кассирша на суде объяснила, зачем украла у банка 25 миллионов

Супруг подсудимой, который и сам фигурирует в деле, попросил назначить ему и жене условное наказание.

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Обвиняемая в хищении более 25 миллионов рублей бывшая сотрудница одного из банков в Башкирии Луиза Хайруллина заявила, что пошла на преступление ради детей. Якобы семья была в тяжёлом положении из-за долгов. А потому попросила Салаватский городской суд не отправлять её за решётку.

Образовались долги, хотела сохранить семью, долги закрыть и дальше продолжать... Ради детей только, ради будущего (совершила хищение. — Прим. Лайфа). Прошу меня строго не наказывать, меру пресечения избрать не связанную с лишением свободы, дать возможность воспитать детей, дать образование, — заявила в ходе заседания Хайруллина.

Но гособвинитель со своей стороны отметил, что приговор, не связанный с лишением свободы, не обеспечит целей наказания, потому запросил у суда для Хайруллиной наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима, а для её мужа — лишение свободы сроком на семь лет. Также в отношении обоих назначить по году ограничения свободы.

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Супруг Луизы Хайруллиной тем временем был также доставлен в Уфу в ГСУ МВД по региону.

Напомним, 36-летняя сотрудница одного из банков в Башкирии с супругом и детьми бесследно исчезла после того, как украла 25 миллионов рублей. Позже стало известно, что у семьи был солидный долг по кредиту. Женщину задержали спустя месяц с лишним на съёмной квартире в Казани. Мужа Луизы в тот день задерживать не стали. Сам он утверждает, что якобы проиграл всё украденное в азартных играх.

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