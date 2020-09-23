На востоке Москвы после взрыва газовых баллонов вспыхнул пожар на стройке — видео

Газовые баллоны взорвались на стройке на улице Жигулёвской в столичном районе Кузьминки. В городском управлении МЧС России сообщили, что после хлопка вспыхнул пожар.
— Происходит возгорание стройматериалов на площади 10 квадратных метров. На данный момент локализовано, — уточнили в управлении.
Информации о пострадавших не поступало. Тем не менее на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Сотрудники продолжают работу над тушением возгорания. Причины произошедшего уточняются.
В Волгодонске загорелся полигон с бытовыми отходами. На ликвидацию пожара уйдёт неделя — видеоКак сообщили в администрации, угрозы городу и его жителям нет.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске при пожаре в частном доме погибли мать и её шестилетняя дочь.