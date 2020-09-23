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На востоке Москвы после взрыва газовых баллонов вспыхнул пожар на стройке — видео

На место происшествия приехали скорая помощь и пожарные.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Газовые баллоны взорвались на стройке на улице Жигулёвской в столичном районе Кузьминки. В городском управлении МЧС России сообщили, что после хлопка вспыхнул пожар.

Происходит возгорание стройматериалов на площади 10 квадратных метров. На данный момент локализовано, — уточнили в управлении.

Информации о пострадавших не поступало. Тем не менее на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Сотрудники продолжают работу над тушением возгорания. Причины произошедшего уточняются.

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