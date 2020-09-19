В Красноярске при пожаре в частном доме погибли мать и её шестилетняя дочь

В Ленинском районе Красноярска утром 19 сентября произошёл пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уточняется, что в ходе тушения возгорания были обнаружены тела женщины и её шестилетней дочери. Кроме того, мужчина и 17-летняя дочь были доставлены в больницу.

По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

В настоящее время следственными органами проводится проверка по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.