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В Красноярске при пожаре в частном доме погибли мать и её шестилетняя дочь

Ещё два человека были доставлены в больницу.

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Фото © ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Ленинском районе Красноярска утром 19 сентября произошёл пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уточняется, что в ходе тушения возгорания были обнаружены тела женщины и её шестилетней дочери. Кроме того, мужчина и 17-летняя дочь были доставлены в больницу.

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Задержана 45-летняя директор учреждения. Возбуждены два уголовных дела.

По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

В настоящее время следственными органами проводится проверка по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара в жилом доме в казанском ЖК "Царёво Village" погибло два человека, ещё трое пострадали.

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