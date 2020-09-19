В Красноярске при пожаре в частном доме погибли мать и её шестилетняя дочь

В Ленинском районе Красноярска утром 19 сентября произошёл пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Уточняется, что в ходе тушения возгорания были обнаружены тела женщины и её шестилетней дочери. Кроме того, мужчина и 17-летняя дочь были доставлены в больницу.
Установлена причина смертоносного пожара в красноярской клинике. Помогло видеоЗадержана 45-летняя директор учреждения. Возбуждены два уголовных дела.
По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
В настоящее время следственными органами проводится проверка по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара в жилом доме в казанском ЖК "Царёво Village" погибло два человека, ещё трое пострадали.